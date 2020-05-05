نائب عن الفتح يدعو الى طرد السفير الاميركي من بغداد ويوجه اتهاماً للسعودية

2020/05/05 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الثلاثاء (5 آيار 2020)، الى طرد السفير الاميركي من بغداد، فيم...





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