صحة الكرخ: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/05 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم تسجيل 13 اصابة جديدة بفايروس كورونا وبالتالي يكون التراكمي 173”.وأضاف البيان أن “حالات الاشتباه التراكمي بلغت 4488 مع تسجيل 69 حالة شفاء و7 وفيات”.انتهى/6

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