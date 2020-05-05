بورصات الشرق الأوسط تغلق مرتفعة مع ارتفاع أسعار النفط

2020/05/05 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعاف في نشاط النقل والطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.5 بالمئة، بما يعادل 2.04 دولار، إلى 29.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش.[…]

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