مقتل 14 عراقيا وايرانيا بقصف اسرائيلي في دير الزور

2020/05/05 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقتل 14 مقاتلا على الأقل من الفصائل العراقية والقوات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بغارات استهدفت مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ورجح المرصد أن تكون "طائرات جوية إسرائيلية شنّت الغارات ليلا" مستهدفة بادية مدينة الميادين وبلدتي الصالحية والقورية.واشار إلى أن القتلى من العراقيين والإيرانيين، إلا أنه لم يتمكن من تحديد أعداد القتلى من كل طرف.وتوقع ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة.وجاء شن الغارات في دير الزور بعد وقت قصير من قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه واستهدف مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة في محافظة حلب شمالا.وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.وتم استهداف تلك القوات والعناصر مرارا في ضربات جوية، تسبّبت إحداها وقد تكون الأكثر دموية في حزيران 2018، بقتل 55 عنصرا مواليا للنظام من السوريين والعراقيين. وقال مسؤول أميركي حينها إن إسرائيل تقف خلفها، من دون أن يصدر تعليق عن الأخيرة.وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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