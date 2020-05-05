2020/05/05 | 17:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي، الثلاثاء، على رسالة منسوبة للسفير الأمريكي موجهة للكتل السياسية الشيعية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء تعلق على رسالة منسوبة للسفير الاميركي في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء تعلق على رسالة منسوبة للسفير الاميركي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).