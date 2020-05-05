2020/05/05 | 17:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن إرشادات عامة بشأن طريقة جلوس النواب خلال جلسة منح الثقة لحكومة المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة تظهر طريقة جلوس النواب خلال جلسة البرلمان العراقي غدا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة تظهر طريقة جلوس النواب خلال جلسة البرلمان العراقي غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).