2020/05/05 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في #الشرق_الأوسط، كانت #إيران أول دولة تفشّى فيها وباء #كورونا، لم يعرف متى بدأ بالضبط، لكن #الحكومة_الإيرانية أعلنت عن انتشاره في البلاد مطلع فبراير المنصرم.
لم يصل “كورونا” إلى بقية الدول الشرق أوسطية، الخليجية منها…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق: إيران نشرت “كورونا” في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم يصل “كورونا” إلى بقية الدول الشرق أوسطية، الخليجية منها…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق: إيران نشرت “كورونا” في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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