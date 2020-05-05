تحقيق: إيران نشرت “كورونا” في الشرق الأوسط

2020/05/05 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في #الشرق_الأوسط، كانت #إيران أول دولة تفشّى فيها وباء #كورونا، لم يعرف متى بدأ بالضبط، لكن #الحكومة_الإيرانية أعلنت عن انتشاره في البلاد مطلع فبراير المنصرم.لم يصل “كورونا” إلى بقية الدول الشرق أوسطية، الخليجية منها…

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