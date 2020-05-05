الفتح: ارسال طائرات للبصرة والاقليم لنقل النواب وجلسة منح الثقة بعد الافطار

2020/05/05 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن ارسال الحكومة طائرات خاصة الى محافظات البصرة واربيل والسليمانية لنقل نواب المحافظات الشمالية والجنوبية الى العاصمة بغداد لحضور جلسة منح الثقة، مبينا ان جلسة التصويت ستعقد بعد الافطار.وقالت النائب عن الفتح زهرة البجاري لـ/المعلومة/ ان “اغلب نواب المحافظات القريبة من العاصمة بغداد وصلوا تمهيدا لحضور جلسة الغد”.واضافت […]

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