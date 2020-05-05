شاهد بالفيديو: هكذا التهمت النيران نحو 400 دونم من الحنطة في النجف

2020/05/05 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد مصدر امني، ان حريقًا هائلًا نشب في أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في منطقة الأحيمر في محافظة النجف.واضاف المصدر، ان الحريق إحدى ضواحي مدينة المشخاب التابعة لمحافظة النجف بسبب تماس كهربائي.ويعاد مسلسل الحرائق في كل موسم قبل موعد حصد الحنطة والشعير وعند ارتفاع درجات الحرارة، فيما يتهم […]

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