وثيقة .. الخارجية توقف اعادة العراقيين العالقين بالخارج

2020/05/05 | 18:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الخارجية العراقية التريثت في ارسال طائرات لإعادة مواطنين عراقيين عالقين بالخارج، بحسب وثائق حصلت عليها شفق نيوز.

وجاء في الوثائق إنه إشارة الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 9467 في 30 / 4 / 2020، وإلحاقا بإعمامنا المرقم 1651 في 28 / 4 / 2020 وبناء على ما أقرته اللجنة المشكلة لإعادة العراقيين في الخارج تقرر الآتي:

1- التريث في ارسال الطائرات لإعادة المواطنين العالقين ولحين تهيئة أماكن لائقة ومطابقة للحجر الصحي.

۲- سوف يتم حجر جميع الوافدين من العراقيين لمدة 14 يوم بغض النظر عن الدول التي قدموا منها وحتى مع وجود شهادات صحية.

٣- التوقف عن استقبال طلبات العودة بعد هذا التاريخ كون العالقين هم من تقدموا بطلب العودة حينها، حيث لاحظنا استمرار ازدياد أعداد الراغبين في العودة وبدون مبرر لذلك.

4- التأكيد على عدم تسجيل المواطنين الذين لديهم اقامات في ساحة عمل البعثة أو يحملون جنسية البلد واعتبارهم كعالقين ، والباب مفتوح لهم بالعودة بعد تحسن الأوضاع وعودة الحياة لطبيعتها.

5- يعتبر رئيس البعثة المسؤول عن التأكد من اسماء العائدين ممن تنطبق عليهم شروط العودة السريعة .

6- تكون البعثة مسؤولة عن اسماء العالقين الذين يتم قطع تذاكر السفر الهم ويبلغ مكتب الخطوط الجوية العراقية او وكيلها بطرفكم بعدم اضافة ركاب دون علم السفارة و التأكد من وضعه.

۷- سوف يتم فتح المجال الجوي للخطوط القطرية و الاماراتية وبهذا سوف تصبح الفرصة متاحة للراغبين بالعودة الى العراق لجميع العراقيين وغيرهم ( خلال الاسبوع الثاني والثالث من هذا الشهر ) .

8- يتوجب على البعثة ان تلتزم بحجز تذاكر سفر لإعادة المحالين الى التقاعد على اول رحلة لعودتهم الى العراق

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