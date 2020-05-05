2020/05/05 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم سوء الأجواء ...توزيع كهرباء شمالي البصرة "ينجز صيانة خط العز بعد خروجه من محطة القرنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم سوء الأجواء ...توزيع كهرباء شمالي البصرة "ينجز صيانة خط العز بعد خروجه من محطة القرنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم سوء الأجواء ...توزيع كهرباء شمالي البصرة "ينجز صيانة خط العز بعد خروجه من محطة القرنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).