نائب عن الصادقون يدعو الى طرد السفير الاميركي من بغداد ويوجه اتهاماً للسعودية

2020/05/05 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم الثلاثاء ، الى طرد السفير الاميركي من بغداد، فيما وجه اتهاماً للسعودية.وقال سالم في بيان تلقته “العهد نيوز”، ردا على رسالة منسوبة للسفير الامريكي، إن “الحكومة العراقية مطالبة بان تكون شجاعة ووطنية وتبادر فورا الى طرد السفير الامريكي الذي استخف كثيرا بالعراق شعبا […]

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