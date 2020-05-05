2020/05/05 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، انه سيحضر جلسة التصويت ومنح الثقة على كابينه المكلف مصطفى الكاظمي ومنهاجه الوزاري، مبينا انه لايوجد لديه اي فيتو يمنع تمريره.وقال النائب عن الاتحاد سعدي احمد لـ/المعلومة/ ان “الاتحاد الوطني الكردستاني وغالبية الكتل الكردية لايوجد لايدها اي فيتو على شخص رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي او منهاجه الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: الكرد سيحضرون جلسة منح الثقة للكاظمي ولايوجد لديهم فيتو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: الكرد سيحضرون جلسة منح الثقة للكاظمي ولايوجد لديهم فيتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).