الخارجية تشدد اجراءات اعادة العراقيين.. هل ستنتهي الرحلات الاستثنائية؟

2020/05/05 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت وزارة الخارجية، 8 قرارات بشأن العراقيين العالقين الراغبين بالعودة إلى البلاد، فيما تضمنت القرارات تشديد الاجراءات.وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “يس عراق” فإن القرارات تضمنت التريث في نقل العائدين لمدة 14 يومًا وفرض الحجر الصحي على كل العائدين ومن اي دولة كانت، فضلا عن اغلاق العودة الا للحالات المسجلة مؤخرًا.[…]

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