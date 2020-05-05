التعليم العالي تعلن اجراء امتحانات طلبة الدراسات العليا في الجامعات خلال أيام

2020/05/05 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، أن الجامعات باشرت بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا.

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