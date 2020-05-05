نائب يكشف لـ”المعلومة” الأسماء النهائية لكابينة الكاظمي ويؤكد خلوها من المالية والخارجية

2020/05/05 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، الأسماء النهائية لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد خلوها من وزارتي الخارجية والمالية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “تم ترشيح علي عبد الأمير علاوي لوزارة النفط، وموفق يوسف عزيز و حمودي عباس حميد لوزارة الكهرباء، فيما رشحت إسراء هاشم دحام […]

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