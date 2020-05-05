2020/05/05 | 19:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، مشروع القانون، الذي يصادق على اتفاقية موقعة من إيران لاستكشاف النفط وإنتاجه في مدينة البوكمال شرقي سوريا عند الحدود العراقية.وذكر وزير #النفط في الحكومة السورية “علي غانم” في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقترب من استثمار حقول نفط في البوكمال) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقترب من استثمار حقول نفط في البوكمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).