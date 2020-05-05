2020/05/05 | 19:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الانبار: اتفاق على نقل العوائل السورية من داخل الرمادي الى غربها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار: اتفاق على نقل العوائل السورية من داخل الرمادي الى غربها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار: اتفاق على نقل العوائل السورية من داخل الرمادي الى غربها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).