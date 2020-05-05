شاهد بالصورة: فنانة مصرية في موقف محرج بعد تركيب وجهها على جسد فتاة أجنبية!

2020/05/05 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وضعت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، نفسها بموقف محرج، فيما تبعها حملة سخرية عارمة.وقامت الغندور بتركيب وجهها على على جسد فتاة دنماركية معروفة، يتابعها حوالي 300 ألف شخص على تطبيق “إنستغرام”، وذلك عبر تقنية “الفوتوشوب”.واكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بطلة مسلسل “جمان” وضعت وجهها على صورة للدنماركية […]

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