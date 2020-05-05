أسعار النفط تسجل قفزة بفعل تخفيف قيود كورونا

2020/05/05 | 19:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الثلاثاء بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أمريكية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وقفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18.7 بالمئة إلى 24.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 11.6 بالمئة الى 30.36 دولار للبرميل، وفق رويترز.

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