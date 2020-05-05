يوم الحسم في العراق.. سياسيون يتربصون بالكاظمي والشارع يغلي

2020/05/05 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من النزاعات السياسية ومكلفين اثنين بتشكيل الحكومة لم يتمكنا من الوصول إلى قبة البرلمان للتصويت على كابينتيهما، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي النواب إلى حضور جلسة منح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي.أكدنا خلال لقائنا رئيس الوزراء المكلف السيد مصطفى الكاظمي ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب العراقيين وتحمي المصالح العليا للوطن، وادعو أخواتي وإخواني النواب لحضور جلسة المجلس؛ للتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل الساعة ٩ مساءً.— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) May 4, 2020

حكومة الكاظمي سيتم التصويت عليها في ظروف غير مسبوقة، وعكس رؤساء الوزراء السابقين الذين كانت جلسات منحهم الثقة محسومة بسبب الاتفاقات السياسية التي تسبقها، لا تزال حظوظ الكاظمي بالتمرير غير معروفة بشكل كامل.

أما الشارع العراقي فيشهد حالة ترقب وغليان بين المتظاهرين الغاضين مما وصلت إليه أحوال البلاد سياسيا واقتصاديا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، واستمرار المناورات السياسية ومحاولات "المحاصصة" التي ثار الشعب ضدها.

يقول الصحفي العراقي أحمد حسين لموقع "الحرة"، "تبدو الأمور معقدة حتى اللحظة، فأطراف سياسية كبيرة أعلنت مقاطعة كابينة الكاظمي، بل إنها تخوض محاولات جادة للإطاحة به في البرلمان، كان آخرها ترويج رسالة منسوبة إلى السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والتي علق عليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قبل أن تتلاقفها حسابات مرتبطة به وأخرى تابعة إلى أطراف سياسية إسلامية في مواقع التواصل".

وصلتني رسالة من جهة تدعي انها محسوبة على السفير الامريكي، فان كانت مزورة فاعتبرها مهملة ..



وان كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية #المالكي— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) May 4, 2020

الرسالة المزعومة، تحث الكتل السياسية على تمرير حكومة الكاظمي، وتحذر من تداعيات كبيرة قد تحصل في حال عدم حصول التمرير.

إياد علاوي، زعيم ائتلاف القوى الوطنية العراقية، وخصم المالكي "المزمن" شارك المالكي بموقفه الرافض لتمرير حكومة الكاظمي، وأيضا بقوله إنه تلقى الرسالة.

نؤكد ضرورة ان تكون علاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم لذا مالم تُكذب الرسالة المنسوبة للسفارة الامريكية فستعد تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن العراقي .شعبنا لن ينسى توافق الادارتين الامريكية والايراني على وأد حقوقه عام 2010 والتي لا يزال يدفع ثمنها ويعاني تداعيتها .— Ayad Allawi (@AyadAllawi) May 5, 2020

"محاولة تسقيط"

لكن الصحفي حسين يعتقد أن تصريحات المالكي وعلاوي "تعزز حديث بعض المصادر السياسية المطلعة والتي قالت إن الرسالة وترويجها لا تعدو سوى محاولة "تسقيط" بعد عدم تلبية المكلف لرغبة المالكي وعلاوي حول حقيبتي الداخلية والدفاع".

وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على 25 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الأخيرة، فيما حصل ائتلاف علاوي على 21 مقعدا.

وحتى لو حافظ الزعيمان العتيدان على عدد مقاعدهما طوال فترة النزاعات السياسية الماضية، وتمكنا من جمع نوابهما لرفض تمرير الكاظمي، فلن يتمكنا من ذلك في حال استطاع رئيس الوزراء المكلف إقناع باقي الأطراف البرلمانية بالتصويت على كابينته.

لكن المالكي وعلاوي ليسا وحدهما من يرفض الكاظمي، بحسب الصحفي العراقي مصطفى ناصر الذي يقول لموقع "الحرة" إن "الكاظمي ركز على التفاوض مع الكتل السياسية الكبيرة ومنحهم عددا من المناصب مع الاحتفاظ لنفسه بحق ترشيح وزراء".

ويوضح ناصر أن "الكتل السنية انقسمت بعد خلافها بشأن الوزارات التي ستمنح لكل منها، وخرجت كتل أسامة النجيفي وخميس الخنجر من التوافق على الكاظمي، فيما خرجت كتل مثل كتلة السند الوطني، ونواب عصائب أهل الحق من توافق كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري، كما أن الكتلة الكردية ليست موحدة أيضا بشأن تمرير الكاظمي".

وبحسب ناصر فإن "السند والعصائب يريدون الحصول على مناصب في الأجهزة الأمنية الحساسة مثل جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب، لكن مطالبهم هذه قوبلت برفض من الكاظمي وكتل شيعية مثل النصر التي يقودها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحكمة بقيادة عمار الحكيم".

وإذا تمكن الكاظمي من إقناع الكرد الذين "طرحوا أسماء مثل فؤاد حسين أو هوشيار زيباري لوزارة المالية بتغيير هذين الاسمين اللذين لم ترض عنهما باقي الكتل فسيكون من الممكن تمرير الكاظمي بالاستفادة من قوة الكرد العددية"، كما يقول الصحفي مصطفى ناصر.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "الحرة" إن اجتماعا بين الكتل السياسية يعقد حاليا وقد يستمر إلى صباح الأربعاء، لإقناع الكتل السياسية الرافضة بتغيير موقفها، وتوقعت المصادر أن تؤجل جلسة الأربعاء في حال لم يتم التوصل إلى توافق.

وعلى الرغم من هذا يرى الصحفي العراقي باسم الشرع أن "حكومة الكاظمي في طريقها إلى التمرير على الرغم من الخلافات والاعتراضات"، بسبب "التوافق الإقليمي الذي حاز عليه الكاظمي الذي يتمتع بعلاقات دولية واسعة".

وبحسب الشرع فإن "إيران والولايات المتحدة ودول الخليج ليست لديها اعتراضات على الكاظمي، كما أنه رشح وزراء مقبولين لتولي المناصب الحساسة مثل وزارة الخارجية".

ويقول الشرع إن "تحدي داعش الذي كثف هجماته مؤخرا، والأزمة المالية التي يعيشها العراق وتحدي فايروس كورونا جعل الجميع غير راغب بتدهور إضافي للأوضاع قد ينذر بتفجرها في الأشهر المقبلة".

وحتى الآن رفض نواب من كتلتي المالكي وعلاوي التعليق على مجريات الحوارات السياسية لموقع "الحرة".

لكن نائبا في ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زود الموقع بصورة من وثيقة تنظيمية لجلسة الأربعاء يظهر فيها توزيع المقاعد بشكل يحافظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تتضمن توصيات صحية لتقليل العدوى.

وقال النائب الذي طلب عدم كشف اسمه ساخرا "يبدو إن رئاسة البرلمان تريد أن تمنع العدوى وأيضا أن تمنح النواب الحرية للتصويت بدون تدخل نواب آخرين يجلسون قريبا منهم".

توزيع المقاعد في جلسة منح الثقة في البرلمان العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم الحسم في العراق.. سياسيون يتربصون بالكاظمي والشارع يغلي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوم الحسم في العراق.. سياسيون يتربصون بالكاظمي والشارع يغلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).