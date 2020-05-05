2020/05/05 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، اعتماد سلاح جديد لمواجهة اثنين من اخطر التحديات في ديالى.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “90% من مواقع انتشار الحشد الشعبي في ديالى تقع ضمن مناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس سواء في حمرين او نفط خانة او امام ويس او ريف خانقين وهي تضاعف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعتمد سلاحا جديدا لمواجهة اخطر تحديين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعتمد سلاحا جديدا لمواجهة اخطر تحديين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).