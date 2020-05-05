2020/05/05 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل الامريكي ستيفن ليندمان أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على دول العالم من خلال اساليبها العدوانية المتمثلة بالحروب والعقوبات الاقتصادية .ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة له ، الثلاثاء ، ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ليندمان قوله إن ” لولايات المتحدة نشرت لتوها أربع قاذفات قنابل من طراز بي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل امريكي: امريكا تريد الهيمنة على العالم من خلال اساليبها العدوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل امريكي: امريكا تريد الهيمنة على العالم من خلال اساليبها العدوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).