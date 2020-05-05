2020/05/05 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: كركوك تسجل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

يتبع .......

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات بعد يوم واحد من تطبيقه.

ووجه المحافظ في بيان مقتضب نشره على صفحته في فيسبوك "بايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير الم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، الاستعداد لإجراء امتحانات طلبة الدراسات العليا.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي، عدنان العربي، في بيان، إن "وزير التعليم العالي أوعز للجامعات بإجراء الامتحانات النهائية لطلبة ال

بغداد اليوم-نينوى

أعلن المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى، نجم الجبوري، الثلاثاء، استئناف العمل في مشروع ملعب نينوى الأولمبي في أيسر مدينة الموصل.

وذكر المكتب، في بيان، أن "محافظ نينوى نجم الجبوري، استقبل وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، والو

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