طبيب أميركي: أجهزة التنفس لا تشفي من كورونا.. هذا ما احصته دراسة اميركية وتحليل بريطاني

2020/05/05 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

بعدما سبب شح أجهزة التنفس الاصطناعي حالة من القلق في مستشفيات العالم، ووضع أطباء أمام خيارات صعبة ...





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