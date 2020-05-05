كورونا الكمامة مشروع قانون 22.20: أي واقع؟ وأية آفاق؟ - محمد الحنفي

2020/05/05 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي في الوقت الذي تشغل بال الأطباء، والعلماء، وكل رجالات الدول في عالمنا، فيروس كورون المستجد، وتنشغل معامل القماش، في جميع المدن المغربية، بإنتاج الكمامات، التي يفرض على جميع أفراد المجتمع المغربي استعمالهان بقوة القانونن لاتقاء الإصابة بفيروس كورونا، لا ينشغل المخزن، بأدواته القمعية الحكومية، والبرلمانية، إلا بترتيب وسائل التحكم في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما في ذلك التحكم ......





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