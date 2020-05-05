أزمة تاريخية تأتي من بعيد، بقلم، ريمي غروميل* ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/05/05 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة إنه أمر لا يمكن إنكاره: الوباء العالمي كوفيد 19 يتخذ أيضاً شكل أزمة كبرى في تاريخ الرأسمالية.



سوف تشهد سنة 2020 أكبر انكماش في الإنتاج العالمي منذ عام 1945.



وعلى عكس أزمة 2007-2008، فإن الدول «الناشئة» مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا تشهد أيضاً ركوداً كبيراً، ولن تكبح الصدمة.



الولايات المتحدة والصين تشهدان ارتفاعات تاريخية في معدلات البطالة.



في حين لا تزال توقعات النمو مستمرة في الانخفاض ......





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