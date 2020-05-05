-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج(7) - احمد جمعة

2020/05/05 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة "اخبرني الحلم أني متُ بالأمس، وما هذا الجسد الحي إلا شمسٌ منطفئة منذ زمن.هذا ما جال في دهليز رأسها المحشو باحْتمالات الموت والحياة للغائبين وراء البحر، خطت بقدمين حافيتين للخلاء الأرضي، المغبر في السماء والطيني في الأرض المشرعة على الباحة العامة على أثر صرخة مدوية انْزلَقت من حنجرة امرأة بدت مرارة الصرخة في صداها الذي تردد في الحي مُحدثاً فجوة في الفضاء، ركضت على بعد منزلين بعيدين عن منزلها لت ......





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