نائب: الخلافات مستمرة حول كابينة الكاظمي واحتمال عدم تمريرها لازال قويا

2020/05/05 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء، استمرار الخلافات السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا أن مؤشرات عدم تمريرها لازالت قوية.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الخلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مستمرة واحتمال عدم انعقاد جلسة منح الثقة قوي في ظل […]

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