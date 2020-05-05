الصحة تسجل 85 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في العراق

2020/05/05 | 19:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

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