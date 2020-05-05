الزراعة تكشف سبب حرق المحاصيل الزراعية في النجف

2020/05/05 | 19:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد المسعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسباب حرق المحاصيل الزراعية في النجف.وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الحريق الذي حصل في محصول الحنطة في منطقة الشرتة بالنجف كان سببه تطاير شرر نار من مولدة كهربائية".وأضاف أن "المساحة التي التهمها الحريق تقدر 260 دونماً من محصول الحنطة".وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية".وكان مصدر محلي في محافظة النجف، افاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الحرائق اتلفت 400 دونم من محصول الحنطة في المحافظة.

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