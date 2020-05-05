المحافظات تقفز تباعًا من نظام الزوجي والفردي “المثير للسخرية”.. ثاني محافظة ترفض القرار

2020/05/05 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تمر 24 ساعة على إقرار قانون الزوجي والفردي الذي أثار الجدل منذ اعلانه، حتى بدأت المحافظات ترفض تطبيق القرار “غير المفهوم” لمجابهة وباء كورونا.وأعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات بعد يوم واحد من تطبيقه.ووجه المحافظ في بيان مقتضب نشره على […]

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