2020/05/05 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم العالي توعز للجامعات بالتهيؤ لاجراء امتحانات الدراسات العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم العالي توعز للجامعات بالتهيؤ لاجراء امتحانات الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم العالي توعز للجامعات بالتهيؤ لاجراء امتحانات الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).