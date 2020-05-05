كركوك تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

2020/05/05 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في كركوك يوم الثلاثاء بتسجيل 12 إصابة جديدة وهي أكبر حصيلة يومية في المحافظة منذ تفشي الفيروس.

وقال عضو الخلية الدكتور صباح نامق لشفق نيوز، إن محافظة كركوك سجلت 12 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات في المحافظة منذ تفشي الفيروس.

وبذلك، يرتفع العدد الكلي للإصابات في كركوك إلى 65 بينها حالتا وفاة و26 حالة شفاء، في حين لا يزال 37 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في المركز الخاص بعلاج مصابي الفيروس.

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