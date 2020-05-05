منظمات دولية تطالب صندوق النقد الدولي بالحد من فساد الحكومات المرتبط بكورونا

2020/05/05 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء علاقة الولايات المتحدة بمزاعم رئيس فنزويلا الفاقد للشرعية نيكولاس مادورو حول محاولة "توغل" واعتقال مواطنين أميركيين حاولا عبور الحدود.

وقال ترامب في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض "تبلغت للتو" بهذا الأمر، مضيفا أن "لا علاقة له البتة بحكومتنا".

وأعلن مادورو، الاثنين، القبض على أميركيين قال إنهما حاولا مع مجموعة ممن وصفهم بـ"المرتزقة"، فجر الأحد، "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة والذي تعترف به واشنطن رئيسا مؤقتا للبلاد خوان غوايدو.

وقال مادورو مخاطبا القيادة العليا للقوات المسلحة إن السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أميركيين يبلغان من العمر 34 عاما و41 عاما، عارضا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.



واعتقل 13 شخصا آخرين.

وقدم مادورو الأميركيين المعتقلين على أنهما "أعضاء في جهاز أمن" رئيس الولايات المتحدة.

وكانت النيابة العامة الفنزويلية قد اتهمت، الاثنين، غوايدو بتجنيد مرتزقة من أموال النفط المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، للإعداد لعملية توغل بحرية للبلاد.

وتتهم الحكومة التشافية مرارا غوايدو بالتورط في "مؤامرات" ضد الرئيس الاشتراكي بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة.

وشكك غوايدو في رواية النظام لما حدث الأحد، وأصر على أن مادورو يسعى لصرف الانتباه عن مشاكل أخرى وقعت في الأيام القليلة الماضية ومنها أعمال شغب دامية في سجن ومعركة عنيفة مع عصابة في كراكاس.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا في مسعى لإطاحة مادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018.

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