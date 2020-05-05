قفزة في احصائية كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/05/05 | 19:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في 8 محافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي الكريم أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقايةالشخصية والمجتمعية حماية […]

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