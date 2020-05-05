سحب للقوات الإيرانية في سوريا وإغلاق قواعد عسكرية

2020/05/05 | 19:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أمنيون في تل أبيب أن #إيران تسحب من قواتها في سوريا وتغلق قواعد عسكرية فيها، وسط تقارير متزايدة عن غارات جوية إسرائيلية على ميليشيات مرتبطة بـ #طهران في البلاد في الأشهر الأخيرة، بما…

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