العراق يسجل 4 وفيات و85 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/05 | 19:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي الكريم أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد […]

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