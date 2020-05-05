عدنان طعيس يضع شرطاً للعدول عن قرار الاعتزال

2020/05/05 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وضع اسطورة العاب القوى العراقية عدنان طعيس، شرطاً للعدول عن قرار الاعتزال.وقال طعيس لـ /المعلومة/ إن “الوضع العام للرياضة العراقية من مشاكل في تمويل الاتحادات، اجبرني على اعتزال اللعبة التي لا أستطيع العيش بدونها”.وأضاف أن “الظروف المعاشية لصعبة التي اواجهها بالإضافة الى عدم وجود دعم مادي من قبل الاتحاد من اهم […]

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