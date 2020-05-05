2020/05/05 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء ،عن وصول 197 مواطناً عراقياً قادماً من القاهرة ضمن الرحلات الاستثنائية. وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أنه “تم وصول 197 مواطناً عراقياً قادماً من القاهرة ضمن الرحلة الاستثنائية المجدولة والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر على متن الطائرة التي تحمل الطراز A321 /YI-AGR التابعة لأسطول الناقل الوطني”.

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