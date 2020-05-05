الدفاع المدني: انقاذ 100 دونم من حريق هائل نشب في حقول الحنطة بكركوك

2020/05/05 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انقاذ 100 دونم من حريق هائل نشب في حقول الحنطة في محافظة كركوك.وذكرت الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ابطال مركز دفاع مدني قضاء الحويجة بأمرة العقيد ابراهيم عطية عبد تمكنوا من اخماد حادث حريق في محصول الحنطة في قرية البكارة”.واوضح البيان […]

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