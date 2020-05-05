موقف وبائي

2020/05/05 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الثلاثاء، قفزة جديدة في معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قفز معدل الإصابات في العراق مجددًا بتسجيل 85 حالة جديدة

ودعت وزارة الصحة في بيان لها، 5 آيار/مايو، العراقيين إلى تقديم الدعم لها عبر الالتزام بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية "حماية للجميع من خطر التفشي الوبائي ولمنع انتشار المرض بشكل أكبر".

وأعلنت الوزارة، إجراء 5 آلاف و898 فحصًا على نماذج جديدة في كافة مختبرات البلاد، وتسجيل 85 إصابة جديدة موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 5

بغداد/ الكرخ: 13

مدينة الطب: 16

النجف: 2

كربلاء: 13

كركوك: 12

البصرة: 19

ميسان: 1

المثنى: 3

أربيل: 1

كما أكدت الوزارة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة 3 منها في بغداد والرابعة في البصرة، مقابل 27 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية، إلى 2431 إصابة مؤكدة، تماثل للشفاء منها 1571، فيما توفي 102، حيث بلغ عدد الراقدين لتلقي العلاج 758 شخصًا.

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