انقاذ 100 دونم من حريق هائل نشب في حقول الحنطة بكركوك

2020/05/05 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انقاذ 100 دونم من حريق هائل نشب في حقول الحنطة في محافظة كركوك.وذكرت الدفاع المدني في بيان ان "ابطال مركز دفاع مدني قضاء الحويجة بأمرة العقيد ابراهيم عطية عبد تمكنوا من اخماد حادث حريق في محصول الحنطة في قرية البكارة".واوضح البيان "حيث تمكنت فرقنا من اخماد الحريق بسرعة ومهنية عالية حال دون توسعها الى باقي المزارع فكانت الخسائر المادية احتراق (٥) دونم من محصول الحنطة وانقاذ (١٠٠) دونم سبب الحريق تماس كهربائي من الاسلاك الكهربائية".

بغداد اليوم-كربلاء

أوضحت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تفاصيل الحالات الـ 13 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا، في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن "المحافظة، سجلت اليوم 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا المُستجد".

واشارت الى

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، سبب زخم حركة العجلات في شوارع العاصمة بغداد، على الرغم من تطبيق نظام "الزوجي والفردي"، الخاص بالسيارات المسموح لها بالتجوال والذي طبق اعتباراً من اليوم بموجب قرار م

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل إصابة موجبة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ان "الاصابة هي لسيدة من مركز محافظة ميسان تبلغ من العمر ٥٩سنة مصابة بأمراض مزمنة متعددة".

وتابع البيان "تم اتخاذ ما يلزم

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