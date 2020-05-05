هيفا وهبي تتقدم ببلاغ ضد محمد وزيري بعد استيلائه على أموالها وخيانته الأمانة

2020/05/05 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق ​محمد وزيري​، وذلك بعد استيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.وكشف المحامي ان هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك

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