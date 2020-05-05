2020/05/05 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي ان 250 الى 300 الف دونم في المحافظة تحتاج الى مكافحة جوية للتخلص من الافات الزراعية.وقال المسعودي في تصريح لـ /لمعلومة/، ان “ان الافات الزراعية تقضي سنويا على 30 الى 40% من الانتاج الزراعي بمختلف اشكاله، وتكلف الانتاج مبالغ كبيرة لما تسببه من موت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: 300 الف دونم في كربلاء بحاجة الى مكافحة جوية للتخلص من الافات الزراعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: 300 الف دونم في كربلاء بحاجة الى مكافحة جوية للتخلص من الافات الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).