شرطة السليمانية توضح ملابسات حادث إطلاق النار على عناصرها

2020/05/05 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث إطلاق النار على عناصرها أمام مركز شرطة بختياري وسط مدينة السليمانية.

وقال مدير شرطة السليمانية العميد الحقوقي آسو شيخ طه في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، "مع الأسف في الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء حصل شجار داخل مدينة السليمانية وسارعت قوات شرطة النجدة الى مكان الحادث" مستدركا ان "شخصاً يحمل رتبة لواء ولاعلاقة له بالمشكلة تدخل وقام بتوجيه كلمات نابية بحق مفرزة شرطة النجدة".

وأضاف، "حصلت بعد ذلك مشكلة وقامت قوات الشرطة بالقاء القبض على الأشخاص المتسببين بالمشكلة وترحيلهم الى مركز شرطة بختياري"، مردفا أن "عددا من الاشخاص قاموا بعد ذلك باطلاق النار قرب المركز اسفرت عن اصابة أحد عناصر الشرطة باطلاقة، فيما تعرض عنصران اخران باصابات طفيفة".

وتابع انه "في الوقت الحاضر تم اعتقال اربعة اشخاص وهم اب وولديه وابن اخيه"، مبينا ان "الشرطة سجلت دعوى قانونية ضدهم وسيقدمون للمحكمة ولن تعفي عنهم الشرطة، كما تم ضبط سيارتين ومسدسين كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص".

وافاد شيخ طه بانه "مع الاسف، رغم أن منتسبي الشرطة لم يتسلموا رواتبهم منذ مدة طويلة إلا بعض الاشخاص اللامسؤولين يتجاوزون عليهم بمثل هذا التصرف".

واوضح ان وضع المصابين جيد جدا ويتمتعون بصحة جيدة، مبينا ان المديرية قامت بتفقدهم ولبت جميع احتياجاتهم.

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