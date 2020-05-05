4 إصابات بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/05/05 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها قامت لحد الآن بحجر (9741) شخصاً من العائدين من الخارج والملامسين للمصابين المؤكد اصابتهم، لافتة الى ان عدد الباقين في الحجر لحد الان يبلغ (1201) شخصا في (33) مكانا مختلفا.

تتمة ..

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