نائب عن القانون لـ”العهد”: آلية اختيار كابينة الكاظمي تفتقد إلى المهنية وغير شرعية ولن نصوت لها

2020/05/05 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب عن دولة القانون ،عمار الشبلي، اليوم الثلاثاء، أن الية اختيار كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي تفتقد الى المهنية وغير شرعية ولن نصوت لها.وقال الشبلي في حديث لموقع لـ”العهد”، إن “بعض وزراء حكومة الكاظمي عليها ملفات فساد ولن نصوت لها”، مبينا أن “دولة القانون ستحضر جلسة البرلمان ولن تصوت […]

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