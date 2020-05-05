روحاني: إيران تواجه مشكلات كبيرة في تأمين الدواء والغذاء بسبب العقوبات الأميركية

2020/05/05 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده باتت تواجه مشكلات كبيرة في تأمين المعدات الطبية والمواد الغذائية بسبب تشديد العقوبات الأميركية على إيران.

وأكد روحاني أن العقوبات الأميركية الجائرة على طهران وتداعياتها الاقتصادية القاسية في ظل الظروف الصعبة لمكافحة كورونا أمر غير انساني، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت البادئة دوما في إثارة التوتر الإقليمي في الخليج والمنطقة برمتها، مشددا على ضرورة تعاون جميع دول العالم لمواجهة كورونا.

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