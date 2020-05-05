تحديد طريقة جلوس النواب أثناء جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي

2020/05/05 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الأمانة العامة لمجلس النواب، آلية جلوس أعضاء المجلس خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، تماشيا مع التدابير المتبعة للوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت وثيقة صادرة عن دائرة العلاقات العامة والتشريعات بالمجلس، ان جلسة الغد ستعقد في القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان، مع مراعاة تنظيم جلوس النواب بين صف مقاعد واخر بالتعاقب، وترك صف فارغ بينهما، وترك مسافة آمنة بين كل نائب واخر، وارتداء الكمامات الواقية والكفوف المطاطية، وتجنب ملامسة الأسطح وضرورة استخدام المعلمات، مبينة ان قسم المراسم في الدائرة سيتولى تنظيم عملية جلوس النواب داخل القاعة.

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